Inka-Fest in Peru zu Ehren der Sonne

Rund 80.000 Menschen haben sich am Wochenende an einem Fest der Sonne in Cusco im Süden Perus beteiligt. Viele Teilnehmer des Inka-Festes Inti Raymi tragen bei dem alljährlichen Ereignis traditionelle Trachten. Zu Zeiten der Inkas war es zugleich Sonnwend- wie auch Neujahrsfeier. Es gilt als das wichtigste Fest der untergegangenen Hochkultur.

