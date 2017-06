„KulturMontag“: Die Roboter kommen

„Roboter übernehmen Jobs – ist auch Ihrer dabei?“ So oder ähnlich alarmistisch lauten immer wieder Schlagzeilen in den Medien.

Tatsächlich wird es aufgrund von Automatisation zu Umbrüchen in der Arbeitswelt kommen.

Längst übernehmen Maschinen

nicht bloß niedere Hilfsdienste – mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Systeme ersetzen mittlerweile etwa Börseanalysten und Logistikchefs. Anlässlich der Vienna Biennale unter dem Titel „Roboter. Arbeit. Unsere Zukunft“ setzt „kulturMontag“ einen Themenschwerpunkt.

