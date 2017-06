Bär plünderte in Kärnten Bienenstöcke

Ein Bär hat - vermutlich am Wochenende - in Schaida (Kärnten) zwei Bienenstöcke geplündert und zertört. Es ist dies das vierte Mal binnen weniger Wochen, dass ein Bär in bewohntem Gebiet in Erscheinung trat.

