Quote soll Frauenanteil in Aufsichtsräten erhöhen

Die Zahl der weiblichen Aufsichtsräte in heimischen Unternehmen soll ab kommendem Jahr deutlich steigen. Der Nationalrat beschließt dazu am Mittwoch eine gesetzliche Frauenquote. Konkret soll ab 2018 in börsennotierten Unternehmen sowie Betrieben mit über 1.000 Beschäftigten ein 30-prozentiger Frauenanteil in den Gremien erreicht werden. 200 Unternehmen dürften von der Maßnahme betroffen sein.

Maßnahme gegen „gläserne Decke“

„Es ist eine Tatsache, dass Frauen in der Privatwirtschaft in Österreich noch ein großes Karrierehindernis haben, und dieses Karrierehindernis heißt Geschlecht“, sagte Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) heute bei einem Hintergrundgespräch mit der deutschen Staatssekretärin Elke Ferner und ÖGB-Frauenchefin Renate Anderl. Die Frauenquote für Aufsichtsräte soll helfen, die „gläserne Decke“ zu durchbrechen, so Rendi-Wagner.

Derzeit gibt es in österreichischen Aufsichtsräten nur 18 Prozent Frauen - für Rendi-Wagner ein klares Ungleichgewicht und eine „strukturelle Diskriminierung“ von Frauen. Dass die Frauenquote wirkt, zeigen laut der Ministerin staatsnahe Firmen, wo es entsprechende Vorgaben schon seit Längerem gibt und der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien in den letzten Jahren auf 40 Prozent gestiegen ist.

Wirtschaft „nicht zusammengebrochen“

Auch die deutsche Regelung sieht eine Mindestquote von 30 Prozent Frauen vor. In Deutschland wirke die feste Quote, berichtete Staatssekretärin Ferner. 2015 lag der Frauenanteil in Aufsichtsräten in Deutschland bei rund 21 Prozent, inzwischen sind es 28 Prozent. Die Wirtschaft sei deshalb „nicht zusammengebrochen“, meinte die SPD-Politikerin.