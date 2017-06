Minderheitsregierung in Großbritannien steht

In Großbritannien haben sich die Konservativen von Premierministerin Theresa May mit der nordirischen Regionalpartei DUP auf ein Regierungsabkommen geeinigt. Die DUP wird allerdings nicht in die Regierung gehen, sondern die konservative Regierung lediglich im Parlament unterstützen.

APA/AFP/Daniel Leal-Olivas

Die Torys hatten bei der von May ausgerufenen Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren und sind daher auf die Unterstützung der kleinen DUP angewiesen. Doch die Verhandlungen zogen sich schon seit mehr als zwei Wochen hin. May hatte bereits in der Vorwoche die Umrisse ihres Regierungsprogramms vorgelegt.

Eine Milliarde mehr für Nordirland

Details über die Vereinbarung wurden offiziell zunächst nicht bekanntgegeben. Nach Informationen der „Sun“ soll Nordirland zusätzlich eine Milliarde Pfund (1,14 Mrd. Euro) erhalten. Eine Bedingung dafür sei eine neue Vereinbarung zur Machtteilung in Nordirland.