Die Macht des Juniorpartners

Nach wochenlangen Verhandlungen ist am Montag ein Regierungsabkommen zwischen den britischen Torys von Premierministerin Theresa May und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) unterzeichnet worden. Für May, die bei den Wahlen die „Absolute“ verspielt hatte, ist es ein riskantes Spiel. Der erzkonservative Juniorpartner kann als Druckmittel jederzeit damit drohen, die Partnerschaft platzen zu lassen, sollten Forderungen nicht erfüllt werden. So erhielt Nordirland auch gleich eine Milliarde Pfund zusätzlich. Doch Probleme gibt es so einige - von unterschiedlichen „Brexit“-Vorstellungen bis hin zu einer Verschiebung des fragilen Mächtegleichgewichts in Nordirland.

