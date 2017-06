Bis heute keine freien Wahlen

Vor 20 Jahren, am 1. Juli 1997, wurde die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong zur Sonderverwaltungszone Chinas. Die Volksrepublik garantierte Hongkong damals 50 Jahre lang Freiheiten und Rechte, die es in der Volksrepublik nicht gibt. Freie Wahlen erlaubt die kommunistische Partei in Peking aber bis heute nicht. Immer wieder beklagen Aktivisten den verstärkten Einfluss der chinesischen Führung. Sie fordern mehr Demokratie - und enden dafür oft im Gefängnis.

