Wie man Rohstoffabbau verträglicher machen könnte

Der Boom an Computern und Smartphones hat eine Kehrseite: vergiftetes Wasser und kontaminierte Böden in jenen Ländern, aus denen die nötigen Rohstoffe stammen. Eine Tagung in Wien untersucht gerade Wege, das zu verhindern.

