50 Jahre Bankomat: Als das Geld erstmals aus der Wand kam

Vor 50 Jahren, am 27. Juni 1967, hat die Barclays Bank in London den ersten Bankomaten in Betrieb genommen. Die Metallbox, die damals Zehn-Pfund-Noten gegen einen vorgedruckten Coupon ausgab, hat sich mittlerweile zum elektronischen Kontomanager entwickelt. Seither hat die Maschine gemeinsam mit dem Onlinebanking viele Schalterbeamte ersetzt - und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende.

