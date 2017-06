Wiener Cafe Griensteidl sperrt endgültig zu

Das Cafe Griensteidl am Michaelerplatz schließt am Donnerstag vorerst seine Pforten. Wegen einer Mieterhöhung sei es nicht mehr wirtschaftlich zu führen gewesen, heißt es bei Betreiber DO & CO. Jetzt sollen neue Konzepte entwickelt werden.

