Uniqa ÖFB-Cup: Salzburg muss nach Deutschlandsberg

Titelverteidiger Red Bull Salzburg muss in der ersten Runde des nunmehrigen Uniqa ÖFB-Cups beim Regionalligisten Deutschlandsberg antreten. Finalist Rapid reist nach Schwaz, wie „Glücksfee“ Jasmin Ouschan heute Abend in Wien ausloste. Zu einem Wiedersehen kommt es unterdessen für Rekordcupsieger Austria - die Wiener bekommen es mit Ebreichsdorf zu tun, das sich bereits in der Vorsaison als unangenehmer Gegner erwies. Neu: Im Fall einer Verlängerung dürfen die Clubs ab sofort ein viertes Mal wechseln.

