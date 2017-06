Österreichische Radiopreise vergeben

Gestern Abend sind 33 heimische Radiomacherinnen und Radiomacher für herausragende Leistungen in elf Kategorien mit dem Österreichischen Radiopreis 2017 in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet worden.

Gemäß den Jury-Entscheidungen ging die Radiopreistrophäe in Gold sechsmal an den ORF und fünfmal an Private, die Auszeichnungen in Silber und Bronze holten jeweils sechs Privatsender und fünfmal der ORF.

