Auch Kurz nun für Abschaffung des Pflegeregresses

ÖVP-Chef Sebastian Kurz präsentiert heute bei einem Österreich-Gespräch ein Zehnpunkteprogramm für das Gesundheits- und Pflegesystem. Der Außenminister schlägt unter anderem die Abschaffung des Pflegeregresses, den Ausbau der Hausarztversorgung, Missbrauchsbekämpfung durch verpflichtende Fotos auf E-Cards sowie Einsparungen bei den Sozialversicherungen vor.

„In der Gesundheits- und Sozialpolitik wurde in den letzten zehn Jahren viel verschlafen“, erklärte Kurz im Vorfeld der Präsentation. Kurz selbst beziffert die Kosten seiner Pläne mit 150 bis 250 Millionen Euro Mehraufwand. Anders als die SPÖ will Kurz die Abschaffung des Pflegeregresses aber aus dem Budget und nicht über die Einführung der Erbschaftssteuer finanzieren.

SPÖ will Kurz beim Wort nehmen

Nach Kurz’ Darstellung sollen durch Missbrauchsbekämpfung und entsprechende Sanktionierungen 200 Millionen eingespart werden. Weiteres Sparpotenzial sieht er bei den Sozialversicherungen. Auch die Gesundheitsprävention soll Kosten sparen, was Kurz mit der Ausschüttung von Boni im Ausmaß von 100 Millionen Euro für die jährliche Vorsorgeuntersuchung erreichen will.

In der SPÖ reagiert man positiv darauf, dass nun auch Kurz für die Abschaffung des Pflegeregresses eintritt. „Es wäre ein großer, wichtiger Schritt, wenn wir das Ende des Pflegeregresses noch diese Woche im Parlament einbringen“, erklärte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder in einer Aussendung. Schieder will der ÖVP noch heute einen entsprechenden Antrag übermitteln.