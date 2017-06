ÖVP-Schwenk und SPÖ-Antrag

Der ungeliebte Pflegeregress, also der mögliche Zugriff auf das Vermögen von Betroffenen durch die Länder, könnte nun eventuell noch vor der Wahl abgeschafft werden. Am Montag sprach sich erstmals auch der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz dafür aus - und die SPÖ kündigte Dienstagfrüh an, sie werde noch diese Woche im Nationalrat einen Antrag zur Abschaffung einbringen. Unklar ist, ob die ÖVP diesen unterstützen wird. Und unklar ist auch, wie ein solches Wahlzuckerl finanziert werden soll.

Lesen Sie mehr …