Versöhnungsappell an Familie bei Kohl-Trauermesse

Bei einer Totenmesse für den deutschen Ex-Kanzler Helmut Kohl in Berlin hat der Geistliche der zerstrittenen Familie Kohl Versöhnung gewünscht. „Wir wünschen uns allen, dass sie untereinander Versöhnung und Frieden erfahren“, sagte Prälat Karl Jüsten gestern in seiner Predigt. Die Verwandten Kohls hätten ein unterschiedliches Bild vom Altkanzler. Außenstehende sollten sich aber bei einer Bewertung der Umstände zurückhalten.

APA/AFP/John Macdougall

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte zu der Totenmesse in der St.-Hedwigs-Kathedrale eingeladen. Neben Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Norbert Lammert und zahlreichen Kabinettsmitgliedern nahm auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Die Messe war nach Angaben der Fraktion mit Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, abgestimmt.

Kohl war am 16. Juni mit 87 Jahren gestorben. Zur Würdigung seiner politischen Verdienste ist am 1. Juli ein europäischer Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg geplant. Beigesetzt werden soll er in Speyer. Die Vorbereitungen der Trauerzeremonien werden überschattet von heftigen Streitigkeiten zwischen der Witwe Maike Kohl-Richter und Kohls Sohn Walter. Ihr Verhältnis gilt seit Langem als angespannt.