Stilsicheres Remake mit Schönheitsfehlern

Was passiert in einer Gemeinschaft, die nur aus Frauen besteht, wenn plötzlich ein Mann in ihr Leben eindringt? Eine Antwort auf diese Frage wird bereits im Titel von Sofia Coppolas neuem Film „Die Verführten“ angedeutet. Das in Cannes mit der Goldenen Palme für die beste Regie ausgezeichnete Melodram spielt während des Amerikanischen Bürgerkriegs und wurde 1971 schon einmal verfilmt. Das Remake besticht vor allem durch seine stilsichere Bildsprache, Tiefgang und Spannung sind jedoch in den malerischen Nebelschwaden der US-Südstaaten verloren gegangen.

