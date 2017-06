Team Stronach vor „wichtiger Sitzung“

Team-Stronach-Klubobmann Robert Lugar hat für heute Nachmittag eine „wichtige Sitzung“ der Partei angekündigt. Zugeschaltet sei dafür auch Parteigründer Frank Stronach, sagte Lugar am Vormittag in einer Pressekonferenz auf Journalistenfragen zum Antreten der Partei bei der Nationalratswahl im Herbst. Sitzungen gebe es zurzeit laufend - mit Ergebnissen ist aber vorerst noch nicht zu rechnen.

„Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich kandidiere. Wie genau, werden die Gremien entscheiden“, erklärte Lugar. Für die Landesliste sei bis Mitte August Zeit, derzeit sei alles in Bewegung.

Lugar will angeblich selbst als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, nachdem der umworbene „Kronen Zeitung“-Kolumnist Tassilo Wallentin dem Vernehmen nach abgesagt hat. Die Partei braucht zudem einen neuen Namen und Mittel für den Wahlkampf, denn Stronach will in Zukunft weder seinen Namen noch weiteres Geld für die Partei hergeben.