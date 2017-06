Heimische Bauernhöfe werden weniger, dafür größer

Der Trend zu weniger, aber größeren Betrieben in der heimischen Landwirtschaft geht weiter. Allerdings hat sich der Rückgang der Betriebszahlen verlangsamt, zeigen Zahlen der Statistik Austria. 2016 gab es in Österreich 161.200 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die 410.900 Menschen beschäftigten. Im Schnitt bewirtschafteten sie 45,7 Hektar.

Seit dem EU-Beitrittsjahr 1995 ist die Anzahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe um ein Drittel zurückgegangen, zeigt die Agrarstrukturerhebung, die von der Statistik Austria alle drei Jahre durchgeführt wird. In der jüngsten Dreijahresperiode (2013 bis 2016) gab es einen Rückgang der Betriebszahl um drei Prozent.

Ein Drittel weniger Bauern seit 1995

Die Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft ist in der jüngsten Dreijahresperiode hingegen nur noch um ein Prozent zurückgegangen. Seit 1995, als noch knapp 593.000 Menschen in dem Sektor Arbeit fanden, gab es ein Minus von 31 Prozent. Parallel zum Rückgang der Betriebszahlen nimmt auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche ab, allerdings etwas langsamer.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist seit 1995 um gut ein Fünftel (21,3 Prozent) auf 2,7 Mio. ha geschrumpft. Ein Teil der Betriebsschließungen wird durch die Vergrößerung bestehender Betriebe aufgefangen. Wurden vor etwa 20 Jahren noch 31,8 Hektar pro Betrieb bewirtschaftet, so waren es 2016 45,7 Hektar. Im internationalen Vergleich bleibt die heimische Landwirtschaft aber relativ klein strukturiert.