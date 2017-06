Kern will freies Votum über Homoehe auch in Österreich

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) pocht auf eine möglichst rasche Öffnung der Ehe für Homosexuelle: Er schlage vor, dass alle Fraktionen ihren Mandataren eine entsprechende Abstimmung freigeben und sie nach ihrem Gewissen entscheiden lassen, erklärte Kern heute. Die SPÖ werde das ab sofort so halten, sollte es in den kommenden Plenartagen eine Abstimmung geben.

Hintergrund für Kerns Appell ist die Ankündigung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, bei einem Votum über die „Ehe für alle“ den Fraktionszwang aufzuheben. Er lade alle Parteien ein, dem Beispiel zu folgen, schrieb Kern auf Facebook. „Liebe darf keine Frage des Klubzwangs sein.“

Stimmt SPÖ bei NEOS-Antrag mit?

Auf die Frage, ob die SPÖ im Plenum einen entsprechenden Antrag auf Öffnung der Ehe für Homosexuelle einbringen wird, verwies der Kanzler gegenüber der APA darauf, dass mehrere Initiativen dazu bereits im Parlament liegen, etwa seitens NEOS (die man per Fristsetzung zur Abstimmung bringen müsste, Anm.).

Wenn es zu einer Abstimmung komme, sei den roten Abgeordneten freigegeben, mitzustimmen, so Kern. Im Plenum Mitte Mai hatte die SPÖ ihren scheidenden Koalitionspartner ÖVP bei einer Fristsetzung für einen entsprechenden Grünen-Antrag noch nicht überstimmt.

ÖVP will „deutschen Wahlkampf“ nicht kommentieren

In der ÖVP will man die Ehe für Homosexuelle indes weiter nicht zum Wahlkampfthema werden lassen: „Wir kommentieren den deutschen Wahlkampf nicht, außerdem kann man bei uns bereits Kinder adoptieren und sich am Standesamt trauen. Unser Programm kommt erst im September“, erklärte ein Sprecher von ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Rande eines Österreich-Gesprächs des Außen- und Integrationsministers.