Zwei Kärntner nach Fund von Rohrbomben angeklagt

Nach dem Rohrbombenfund in einem Hotel in Wien im April 2016 wird gegen die mutmaßlichen Bombenbastler Anklage erhoben. Zwei Kärntner, 17 und 23 Jahre alt, stehen im Verdacht, die Bomben in einer Werkstatt in Völkermarkt gebaut zu haben.

