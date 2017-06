Deoduft: Die sanften Tricks der Markenbindung

Bewusst oder unterschwellig: Unser Riechorgan bestimmt mit, welche Produkte in den Warenkorb kommen. Der „Corporate Scent“ spielt nicht nur beim Griff zum Deo eine entscheidende Rolle, auch wird er in Arztpraxen und beim Autokauf eingesetzt. Branchenriesen im Deobereich wissen um die Wichtigkeit eines einer Firma zuordenbaren Duftes. Unverkennbar soll ein Duft sein, aber auch die Gefühlswelt anregen. Und am Ende für eine enge Bindung der Kundin bzw. des Kunden an „ihr“ oder „sein“ Deo sorgen.

Mehr dazu in Wenn der Duft zum Markenzeichen wird