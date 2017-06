Macron und Trump üben bei Syrien Schulterschluss

Frankreich und die USA haben sich nach Angaben der Regierung in Paris für ein abgestimmtes Vorgehen im Falle eines syrischen Chemiewaffeneinsatzes ausgesprochen. Während eines Telefonats von Präsident Emmanuel Macron mit dessen US-Kollegen Donald Trump sei „die Notwendigkeit einer gemeinsamen Reaktion“ besprochen worden, erklärte Macrons Büro heute. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Die US-Regierung hatte zuvor Syrien mit Vergeltung im Falle eines C-Waffen-Angriffs gedroht. Macron hat bereits französische Luftangriffe auf Syrien für ein solches Szenario ins Spiel gebracht. Die Regierung in Damaskus bestreitet den Einsatz von Giftgas sowie entsprechende Pläne.

Macron lud Trump zudem zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Paris ein. In diesem Jahr wird dabei auch an den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg erinnert.