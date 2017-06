Syrischer Ex-Verteidigungsminister Tlass in Paris gestorben

Der frühere syrische Verteidigungsminister Mustafa Tlass, ein enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Hafis al-Assad, ist heute im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben. Das teilten Verwandte des Generals mit. Nach Beginn des Aufstandes in Syrien 2011 hatte er das Land verlassen.

Tlass war nach eigenen Angaben aus medizinischen Gründen nach Frankreich gereist. Einer seiner Söhne, General Manaf Tlass, folgte ihm nach Paris. Damit setzte sich einer der hochrangigsten Regimevertreter von Präsident Baschar al-Assad ins Ausland ab.

Begräbnis in Paris oder Damaskus?

Mustafa Tlass studierte gemeinsam mit Hafis al-Assad an der Militärakademie und war einer seiner engsten Gefolgsleute während dessen 30-jähriger Herrschaft. Geboren in Rastan in der Provinz Homs war Tlass einer der einflussreichsten Sunniten im von Alawiten dominierten Assad-Regime.

Als Hafis al-Assad im Jahr 2000 starb, half Tlass, dass eine reibungslose Machtübergabe an dessen Sohn Baschar al-Assad stattfand. Es sei noch nicht sicher, ob Tlass in Damaskus oder in Paris begraben werde, sagte ein Angehöriger der Nachrichtenagentur Reuters.