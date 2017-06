Facebook meldet zwei Milliarden Nutzer

Mehr als ein Viertel aller Erdenbürger ist laut Eigenangaben des Sozialen Netzwerks bei Facebook unterwegs. Die Zahl der aktiven Nutzer des Onlinenetzwerks hat inzwischen die Marke von zwei Milliarden monatlich erreicht, wie die Vizechefin des US-Unternehmens, Naomi Gleit, heute mitteilte.

Unter ihnen seien mehr als eine Milliarde Nutzer, die an Facebook-Gruppen teilnehmen. Rund 800 Millionen teilen den Angaben zufolge täglich per Klick auf den „Like“-Button mit, dass ihnen etwas gefällt oder sie etwas unterstützen.

Facebook plant Serien mit Hilfe von Userdaten

Das Unternehmen hat über die Jahre hinweg seine Angebote ständig ausgeweitet. Als neuestes Projekt will Facebook in die Produktion von Fernsehserien und Quizsendungen einsteigen, die dann auf der Plattform gezeigt werden sollen. Die ersten Gameshows, Reality-Formate und Miniserien sollen bereits im August an den Start gehen. Um sich einen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Apple und Netflix zu verschaffen, will Serienspäteinsteiger Facebook schon in der Herstellung auf die Profildaten seiner User zugreifen.

