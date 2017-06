Fußball: Almers Leidensweg geht weiter

Der Leidensweg von Austria-Torhüter Robert Almer geht weiter. Wie die Wiener heute bekanntgaben, muss sich der 33-jährige Goalie neuerlich am Knie operieren lassen. Für den ÖFB-Teamspieler ist es schon der dritte chirurgische Eingriff seit Oktober, als er sich in Rom in der Europa League schwer verletzte.

