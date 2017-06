Schwedischer Schauspieler Michael Nyqvist tot

Der aus den „Millennium“-Verfilmungen bekannte schwedische Schauspieler Michael Nyqvist ist gestern im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichteten skandinavische Medien am Abend übereinstimmend unter Berufung auf die Familie.

In den drei Verfilmungen der „Millennium“-Thriller aus der Feder von Stieg Larsson („Verblendung“, „Verdammnis“, „Vergebung“) hatte Nyqvist den Journalisten Mikael Blomqvist gespielt.

Danach spielte er auch in Hollywoodfilmen mit - meist den Bösewicht. Auch als Gegenspieler von Tom Cruise sorgte er in „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ für Furore. In seiner Heimat war der Schwede auch als Theaterschauspieler bekannt. Nach Informationen der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ war Nyqvist an Krebs erkrankt.