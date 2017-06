Team Stronach kandidiert nicht mehr

Paukenschlag in der Innenpolitik: Das Team Stronach (TS) wird bei der Nationalratswahl nicht mehr kandidieren, wie TS-Klubobmann Robert Lugar und TS-Generalsekretär Christoph Hagen in einer gemeinsamen Aussendung gestern Nachmittag bekanntgegeben haben. Es stehe den Abgeordneten frei, mit einer anderen Liste anzutreten, hieß es weiter. Lugar selbst will davon Gebrauch machen. Am Vormittag hatte es bezüglich der Zukunft der Partei noch anders ausgesehen.

