„Terroristischer Angriff“ auf Gebäude

Die politische Lage in Venezuela gerät weiter außer Kontrolle: In der Nacht auf Mittwoch sollen aus einem Polizeihubschrauber mehrere Granaten auf das Höchstgericht abgeworfen worden sein, auch auf das Innenministerium sollen mehrere Schüsse abgefeuert worden sein. Präsident Nicolas Maduro sieht darin einen „terroristischen Angriff“ und kündigte an, die Verantwortlichen „sehr bald“ fassen zu wollen. In Sozialen Netzwerken sorgte ein Video für Aufsehen, das ein Ende der „Tyrannei“ Maduros forderte.

