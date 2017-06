Erster Transport von Atommüll auf Fluss in Deutschland

In Deutschland hat heute der umstrittene erste Transport von Atommüll auf einem Fluss unter erhöhtem Polizeischutz begonnen. In der Früh legte am stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim in Baden-Württemberg am Neckar ein Spezialschiff mit drei Castor-Behältern ab, wie die Energie Baden-Württemberg (EnBW) mitteilte.

APA/dpa/Uwe Anspach

Die Behälter mit verbrauchten Brennelementen sind für ein Zwischenlager in Neckarwestheim bestimmt. Gegner hatten Proteste angekündigt. EnBW plant insgesamt fünf Fahrten mit je drei Castoren von Obrigheim. Damit bringt das Unternehmen insgesamt 342 ausgediente Brennelemente in das rund 50 Kilometer entfernte Neckarwestheim.