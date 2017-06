Griechischer Minister wegen Kriminalfalls unter Druck

Der griechische Verteidigungsminister Panos Kamenos ist wegen eines Kriminalfalls unter Druck geraten. Dabei geht es um den Fall „Noor 1“. Auf dem gleichnamigen Schiff waren 2014 mehr als 2,1 Tonnen Heroin sichergestellt worden. Kamenos wird vorgeworfen, wiederholt Telefonate mit einem Verdächtigen geführt zu haben, der wegen dieses Falls inhaftiert ist.

Angeblich zwölf Telefonate

Die griechische Oppositionspartei Nea Dimokratia fordert, dass der linkspopulistische Regierungschef Alexis Tsipras (SYRIZA) in dieser Causa aktiv werden und Stellung beziehen soll. Laut einer Reportage der Zeitung „Parapolitika“ führte Kamenos mit dem Häftling insgesamt zwölf Telefongespräche. Der Verdächtige wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil in seinem Haus in einem Athener Vorort 500 Kilo Heroin gefunden worden waren.