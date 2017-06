Zweijähriger stürzte in Fischteich

Ein zweijähriger Bub ist gestern Abend in Pram (Oberösterreich) in einen Fischteich gestürzt. Er konnte erst im letzten Augenblick von seinem Vater gerettet werden. Der Zustand des Buben war am Abend kritisch.

Mehr dazu in ooe.ORF.at