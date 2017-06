Ministerrat beschließt fünf Mio. Hilfe für Syrien und Ostafrika

Die Bundesregierung beschließt ein Hilfspaket über insgesamt fünf Mio. Euro für Krisengebiete in Syrien und in Ostafrika. Die Mittel stammen aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF), teilte das Außenministerium heute in einer Aussendung mit. In den betroffenen Krisengebieten soll damit humanitäre Hilfe für rund 780.000 Menschen geleistet werden.

Die Hilfsmaßnahmen umfassen unter anderem die Versorgung mit Nahrungsmitteln, medizinische Grundversorgung, Hygieneprogramme und Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfe. Die Dürre- und Hungerkatastrophe in Ostafrika sowie der anhaltende bewaffnete Konflikt in Syrien hätten zu dramatischen humanitären Notsituationen geführt.

15 Mio. Menschen von Hunger bedroht

Nach Angaben der Vereinten Nationen (UNO) sind am Horn von Afrika rund 15 Mio. Menschen von Hunger bedroht. Die Bundesregierung stelle jeweils eine Million Euro für Äthiopien, Kenia und Uganda bereit, die Austrian Development Agency werde mit einer weiteren Million Euro die Hilfsaktivitäten in Uganda unterstützen, so Außenminister Sebastian Kurz.

Eine weitere Million Euro werde für humanitäre Hilfe sowie für Aktivitäten zum Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien zur Verfügung gestellt. „Syrien ist weiterhin Schauplatz einer der größten humanitären Krisen. Derzeit befinden sich rund fünf Millionen Syrer im Ausland auf der Flucht, 6,3 Millionen wurden zu Vertriebenen im eigenen Land“, hieß es.