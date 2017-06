Freche Krähe stoppt kanadische Post

Im kanadischen Vancouver sorgt eine äußerst freche Krähe regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt kapitulierte die Post vor dem Tier und unterbrach vorübergehend die Zustellung, nachdem Canuck - so sein Spitzname - Briefträger attackiert hatte.

Die Sicherheit der Angestellten sei von „größter Wichtigkeit“, hieß es von dem Unternehmen. Die Krähe griff bereits mehrfach Briefträger an, die Post in drei Häuser in einem Wohngebiet im Osten der westkanadischen Metropole zustellen wollten. Örtlichen Medien zufolge erlitt einer von ihnen bei der Attacke aus der Luft eine blutende Wunde.

Canuck - eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kanadier - ist in Vancouver alles andere als eine Unbekannte. Sie wurde in der Vergangenheit bereits beim U-Bahn-Fahren beobachtet sowie beim Versuch, in einem Fast-Food-Restaurant Frühstück zu stehlen.

Außerdem soll Canuck auch für die Entwendung eines Messers von einem Tatort verantwortlich sein. Das Tier hat eine eigene Seite im Sozialen Netzwerk Facebook mit über 56.500 Fans.