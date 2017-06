Erweiterte Roma-Strategie beschlossen



Der Ministerrat hat heute die erweiterte Roma-Strategie beschlossen. Besondere Schwerpunkte werden in den kommenden Jahren auf der Verbesserung der Situation von Mädchen, Frauen und der Jugend liegen. Die bereits seit 2012 bestehende Strategie wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Gemeinschaft evaluiert und erweitert.

„Neben den bereits bisher bestehenden Schwerpunkten in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnen kommen nach der Aktualisierung nun noch die beiden wichtigen Bereiche Roma-Mädchen und -Frauen sowie die Stärkung der Jugend hinzu“, sagte die für Volksgruppen in Österreich zuständige Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ). So litten etwa Frauen vielfach unter einer Mehrfachdiskriminierung.

Viele Vorurteile

Die im Vorjahr in enger Zusammenarbeit mit der Roma-Community durchgeführte Konsultation habe gezeigt, dass die Schwerpunktsetzungen erweitert werden müssten, so Duzdar. Darüber hinaus dürfe man aber die bereits gesetzten Schwerpunkte nicht vergessen. „Denn Bildung und die Integration in den Arbeitsmarkt gehören zu den entscheidenden Maßnahmen für eine gelungene Integration“, sagte die Staatssekretärin.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Zurückdrängen des Antiziganismus. Duzdar: „Immer noch prägen Vorurteile und Pauschalurteile das Bild der Roma in Österreich. Hier gilt es, die Öffentlichkeit verstärkt zu sensibilisieren, aber den Roma selbst die Möglichkeit zu geben, das Bild zurechtzurücken.“