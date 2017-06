Karmasin will Homoehe „nicht in Wahlkampf hineinzerren“

Die ÖVP will sich von den SPÖ-Appellen für eine freie Abstimmung über die Ehe für Homosexuelle nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Man sollte das Thema „nicht in den Wahlkampf hineinzerren“, sondern zu einem anderen Zeitpunkt besprechen, meinte Familienministerin Sophie Karmasin heute am Rande des Ministerrats. Auch ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka stieg nicht in die Debatte ein: „Das ist eine deutsche Sache.“

Freie Abstimmung in Deutschland

Hintergrund der Diskussion ist, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die „Ehe für alle“ den Fraktionszwang in der CDU/CSU aufgehoben hat.

Mehr dazu in Weg frei für völlige Gleichstellung

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder appellierte nun an den designierten ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das ebenfalls zu tun. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bekräftigte, dass er davon ausgehe, dass es entsprechende Anträge im Parlament geben werde. Die SPÖ habe ihren Abgeordneten freigestellt mitzustimmen. Er hoffe, dass die ÖVP „hier nachzieht“.