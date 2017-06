Wenig Hoffnung auf Lösung für Betroffene

Auch am Tag nachdem eine Cyberattacke in weiten Teilen der Ukraine und Osteuropas für Chaos gesorgt hat, verbreitet sich die Schadsoftware international rasant weiter. Auch Netzwerke hierzulande seien betroffen, so das für Zwischenfälle bei Computersicherheit zuständige CERT Österreich. Die Hoffnung auf Rettung beschädigter Daten wird momentan als gering eingeschätzt. Betroffen von der im Netz unter dem Stichwort „#notpetya“ diskutierten Schadsoftware sind neben herkömmlichen Rechnern etwa auch Bankomaten, Kassasysteme und das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Die Attacke weist ungewöhnliche Merkmale auf.

Lesen Sie mehr …