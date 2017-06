Mordalarm in Salzburg: Leiche in Müllcontainer entdeckt

Die Polizei hat gestern in Salzburg die eingewickelte Leiche eines 73-Jährigen in einem Müllcontainer in dessen Garage gefunden. Eine 59-jährige Bekannte des Mannes wurde als Tatverdächtige festgenommen.

