Gesetz: Philippiner sollen Hymne „eifrig“ singen

Das philippinische Abgeordnetenhaus hat einen Gesetzesvorschlag gebilligt, der die Bewohner zum leidenschaftlichen Singen der Nationalhymne auffordert, falls diese in der Öffentlichkeit angestimmt wird.

Das berichteten mehrere Medien, unter anderem die „New York Times“. Der Vorschlag sieht vor, dass Personen, die die Hymne “Lupang Hinirang” nicht mit ausreichend Energie und Inbrunst singen - oder gar nicht -, empfindliche Strafen drohen: bis zu ein Jahr Haft oder bis zu 100.000 Peso (1.740 Euro). „Das Singen ist verpflichtend und muss mit Eifer erfolgen“, heißt es in dem Text.

Schulen würden zudem bald die Verantwortung dafür tragen, dass alle Kinder die Hymne auswendig lernen. Das Gesetz muss für einen Beschluss noch durch die zweite Parlamentskammer.

Andere Länder, andere Sitten

Regeln zur Nationalhymne sind nicht unüblich, den Eifer beim Singen zu bewerten schon. Indiens Höchstgericht verfügte etwa vergangenen November, dass das Abspielen der Nationalhymne in Kinos zur Pflicht wird. Zudem müssen Filmbesucher während der Nationalhymne zwingend aufstehen, um Respekt zu zeigen - allerdings nicht, wenn die Hymne als Teil des Films angestimmt wird.

In Thailand wird die Nationalhymne um 8.00 und 18.00 Uhr per Lautsprecher in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Parks und Bahnhöfen gespielt.