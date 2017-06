Tour de France: Froome vor „größter Herausforderung“

Drei der letzten vier Tour-de-France-Auflagen hat Christopher Froome als Gesamtsieger beendet. Und auch für die 104. Frankreich-Radrundfahrt gilt der Brite als erster Siegesanwärter. Davon will Froome allerdings nichts wissen und schiebt die Favoritenrolle dem Australier Richie Porte zu. „Die Rivalen sind stärker als in vergangenen Jahren, und zudem bringt die Streckenführung die bisher größte Herausforderung von all meinen Tour-Starts“, meinte der 32-Jährige, der heuer noch kein einziges Rennen gewonnen hat.

