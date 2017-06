„Ehe für alle“ passiert erste Hürde im deutschen Bundestag

Die „Ehe für alle“ hat im deutschen Bundestag die erste Hürde genommen: Der Rechtsausschuss nahm heute eine entsprechende Gesetzesvorlage mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen an. Die Union sperrt sich mehrheitlich gegen die völlige Gleichstellung homosexueller Paare. Am Freitag ist eine Abstimmung im Plenum geplant. Weil die große Koalition in Deutschland bei dem Thema gespalten ist, will die SPD die Homosexuellenehe gemeinsam mit der Opposition auf die Tagesordnung setzen.

Abgeordnete sollen nach Gewissen entscheiden

Die Abgeordneten von CDU und CSU werden nach Einschätzung von Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer mit großer Mehrheit gegen die Einführung der Homosexuellenehe stimmen. Im Deutschlandfunk nannte Kretschmer zwei Gründe für den Widerstand: Zum einen sei vielen in der Union „der Schutz von Ehe und Familie ein wichtiges Thema“, zum anderen wollten die Abgeordneten der SPD ihr „unseriöses Verhalten nicht durchgehen“ lassen.

Die Sozialdemokraten waren zuvor mit ihren Abstimmungsplänen zur Homosexuellenehe vorgeprescht, nachdem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei einer Veranstaltung am Vorabend vom bisherigen Nein ihrer Partei zur völligen Gleichstellung homosexueller Paare abgerückt war. Sie erklärte die Frage zu einer Gewissensentscheidung für die Abgeordneten.