Riesiges Budgetloch droht

Die EU-Kommission hat am Mittwoch vor einem dramatisch großen Loch im Budget gewarnt. 20 Milliarden Euro - und das pro Jahr - werden im EU-Budget künftig fehlen, so die eigenen Berechnungen, die Haushaltskommissar Günther Oettinger präsentierte. Rund zehn Milliarden an Einnahmen werden allein durch den „Brexit“ verloren gehen. Die Kommission stellt die EU-Staaten nun vor die Wahl: mehr Geld - oder weniger Leistung.

