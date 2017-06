SPÖ plant offenbar Antrag zu Homoehe

Bei der Sitzung des Nationalrats wird die SPÖ morgen offenbar einen Fristsetzungsantrag einbringen, der eine Behandlung des Themas Ehe für Homosexuelle zum Ziel hat. Damit würde die SPÖ den gemeinsamen Pfad mit der ÖVP verlassen.

Man sollte das Thema „nicht in den Wahlkampf hineinzerren“, sondern zu einem anderen Zeitpunkt besprechen, hatte zuvor Familienministerin Sophie Karmasin am Rande des Ministerrats gemeint. Auch ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka stieg nicht in die Debatte ein: „Das ist eine deutsche Sache.“

Freie Abstimmung in Deutschland

Hintergrund der Diskussion ist, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die „Ehe für alle“ den Fraktionszwang in der CDU/CSU aufgehoben hat. Mittlerweile nahm die „Ehe für alle“ die erste Hüre im Bundestag.