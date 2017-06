SPÖ und ÖVP einig bei Reform der Gewerbeordnung

Die Verhandlungen zur Reform der Gewerbeordnung sind abgeschlossen, sie soll morgen zumindest mit Stimmen von SPÖ und ÖVP im Nationalrat beschlossen werden. Das Gesetz soll ab 1. Mai 2018 gelten.

Nicht einigen konnten sich SPÖ und ÖVP mit FPÖ bzw. Grünen auf gewissen Änderungen im Betriebsanlagenrecht, für die es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Trotzdem beinhaltet die Reform aber zahlreiche Erleichterungen im Betriebsanlagenrecht, so die beiden Regierungsparteien in einer Aussendung.

Bei den geregelten Gewerben sinkt die Zahl von 80 auf 75. Teilgewerbe gibt es künftig nicht mehr. Sie werden größtenteils zu freien Gewerben. Für die freien Gewerbe - darunter nun auch der Huf- und Klauenschmied - kommt die „Single License“. Mit dieser kann jedes freie Gewerbe ausgeübt werden.

Übersteigt eine zusätzliche Tätigkeit in einem freien Gewerbe aber 30 Prozent des Jahresumsatzes, so muss dies vom Unternehmer beim Gewerbeinformationssystem GISA angezeigt werden, und es wird auch die Grundumlage für die Kammer fällig. Gratis sind künftig An- und Ummeldungen von Gewerben.