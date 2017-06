Caritas: Mit Luftballons gegen den Hunger

24 Stunden lang lässt die Caritas Wien morgen gemeinsam mit zahlreichen Prominenten und Freiwilligen alle zehn Sekunden einen Luftballon steigen - als Symbol dafür, dass alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Caritas-Präsident Michael Landau begrüßte heute den aktuellen Regierungsbeschluss, drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für die Nothilfe in der Dürre- und Hungerkatastrophe in Ostafrika zur Verfügung zu stellen.

Mehr dazu in religion.ORF.at