Offenbar viele zivile Opfer durch Luftangriff in Syrien

Luftangriffe auf ein unter Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) stehendes Gebiet in Syrien haben Menschenrechtlern zufolge mindestens 30 Zivilisten getötet.

Das Bombardement sei heute in der Region Dablan nahe der vom IS gehaltenen Stadt Deir al-Sor im Osten des Bürgerkriegslandes ausgeführt worden, berichtete die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Zudem sei eine Reihe von Menschen schwer verletzt worden.

Erst am Montag hatte ein wahrscheinlich von der US-geführten Koalition ausgeführter Luftangriff auf ein IS-Gefängnis der Beobachtungsstelle zufolge mindestens 57 Menschen getötet. Dem Bündnis unter US-Führung wurde in den vergangenen Monaten wiederholt vorgeworfen, zivile Opfer bei Bombardements leichtfertig in Kauf zu nehmen.