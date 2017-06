Warnung vor Handysucht in Sommerferien

Elf Jahre sind die jüngsten Patienten in der Ambulanz für Spielsucht von pro mente Oberösterreich. Nur Vielfalt helfe, dass Kinder in den Ferien nicht handy- oder internetsüchtig werden, so Ambulanzleiter Kurosch Yazdi heute in einer Pressekonferenz.

