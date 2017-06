Brand in Fertörakos am Neusiedler See

Im ungarischen Fertörakos, wo heute am Neusiedler See mehrere Seehütten in Brand geraten sind, hat sich der Einsatz für die Löschmannschaften schwierig gestaltet. „Sechs Hütten sind bereits vollständig abgebrannt, zwei Hütten stehen derzeit in Vollbrand, und vier sind unmittelbar gefährdet“, so der Stadtfeuerwehrkommandant von Rust, Harald Freiler.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at

Gefahr durch Gasflaschen

Seit dem späten Vormittag kämpften burgenländische und ungarische Feuerwehrleute gegen die Flammen. „Unsere Einsatztätigkeit beschränkt sich derzeit auf das Schützen der nicht betroffenen Hütten, dass die nicht mehr zu brennen beginnen“, sagte Freiler. Das erweise sich jedoch aufgrund des starken Südwindes als sehr schwierig.

Der Wind treibe die Flammen auf die noch nicht brennenden Hütten zu. Die Hütten seien zweistöckig und alle mit Schilf gedeckt. „Ein richtiges Inferno“, so Freiler. Gefahren ergäben sich bei der großen Hitzeentwicklung auch durch Gasflaschen, die in den Hütten deponiert seien. Warum der Brand entstand, war zunächst unklar.