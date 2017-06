Confederations Cup: Chile hat keine Angst vor Ronaldo

Das erste Halbfinale beim Confederations Cup steht heute (20.00 Uhr, live in ORF eins) ganz im Zeichen des Duells zwischen Chiles Topstar Arturo Vidal und Portugals Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Nach dem hart erkämpften Einzug in die K.-o.-Runde geht der Copa-America-Gewinner am Mittwoch mit großem Respekt, aber auch reichlich Selbstbewusstsein in die Partie gegen „CR7“ und Co. Angst lassen sich Vidal und Co. vom amtierenden Europameister jedenfalls keine einjagen.

