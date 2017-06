UNO: Bis zu 100.000 Zivilisten in Al-Rakka gefangen

In der belagerten IS-Hochburg Al-Rakka sitzen nach Einschätzung der UNO bis zu 100.000 Zivilisten fest. Die Einwohner würden in der nordsyrischen Großstadt „in der Fall sitzen“, warnte der UNO-Menschenrechtskommissar Zeid Ra’ad Al Hussein heute. Die informelle Hauptstadt der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) wird seit Wochen von den Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) belagert.

„Da die Luftangriffe und die Kämpfe am Boden an Intensität gewinnen, steigt die Zahl der zivilen Opfer, und die Fluchtwege werden einer nach dem anderen gekappt“, warnte Zeid. Gemäß einer vorsichtigen Schätzung seien seit dem 1. Juni bei Kämpfen mindestens 173 Zivilisten getötet worden. Die Konfliktparteien müssten weit mehr tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen.

Zehntausende bereits geflohen

Nach langer Vorbereitung hatte das kurdisch-arabische Bündnis SDF kürzlich den Belagerungsring um die Stadt geschlossen. Vor Beginn der Belagerung lebten rund 300.000 Einwohner in Al-Rakka, darunter 80.000 Flüchtlinge aus anderen Landesteilen. Nachdem zehntausende Einwohner vor der SDF-Offensive geflohen waren, sank die Einwohnerzahl nach UNO-Angaben auf 160.000.

Die SDF-Einheiten werden bei ihrer Offensive auf Al-Rakka von US-Spezialkräften und Flugzeugen der Anti-IS-Koalition unterstützt. Die vorwiegend kurdischen SDF-Kämpfer nahmen bereits mehrere Viertel von Al-Rakka ein. Die IS-Miliz steht auch in ihrer letzten irakischen Hochburg Mossul unter Druck. Der Verlust der beiden Großstädte scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Zeid rief alle Seiten in Al-Rakka auf, den Zivilisten die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen. Er mahnte auch die von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützten SDF-Kämpfer, sich an das internationale Recht zu halten. Das kurdisch-arabische Bündnis habe sich in den Gebieten unter seiner Kontrolle Menschenrechtsverstöße schuldig gemacht, kritisierte Zeid.