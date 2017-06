May übersteht erste Probe im Parlament

Die neue britische Minderheitsregierung von Premierministerin Theresa May hat ihre erste Belastungsprobe im Parlament überstanden. Die oppositionelle Labour-Partei scheiterte am Abend mit ihrem Versuch, die Deckelung von Gehaltszuwächsen im öffentlichen Dienst aufzuheben. May gewann die Abstimmung mit 323 zu 309 Stimmen.

Eine Niederlage hätte eine hohe symbolische Bedeutung gehabt. May hatte bei der von ihr selbst angesetzten Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren. Sie regiert mit der Unterstützung der nordirischen DUP. Deren zehn Abgeordnete stimmten mit den Torys, bei denen es keine Abweichler gab. Im Vorfeld war spekuliert worden, der Streit bei den Konservativen könnte bei der Abstimmung erste Folgen zeitigen.